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Точка зору бізнесу

Среда, 02 мая 2018 13:29

Fitch дав прогноз щодо дати отримання Україною чергового траншу від МВФ

Fitch дав прогноз щодо дати отримання Україною чергового траншу від МВФ

Агенство прогнозує отримання від МВФ чергового траншу в розмірі  1,9 млрд долларів в третьому кварталі 2018 року

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує четвертого перегляду програми з Міжнародним валютним фондом і отримання Україною чергового траншу на 1,9 млрд дол. у третьому кварталі 2018 року, передає УНІАН.

Як зазначається в повідомленні Fitch, черговий перегляд програми з МВФ сприятиме подальшому всебічному фінансуванню нашої країни й поверненню на міжнародні ринки капіталу з розміщенням єврооблігацій на 2 млрд дол. 

Крім того, в середині 2018 року Європейський Союз може схвалити нову програму макроекономічної допомоги для України обсягом 1 млрд євро. 

Водночас, Fitch не прогнозує додаткових виплат у рамках поточної програми з МВФ, оскільки вона завершується на початку 2019 року. 

 

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