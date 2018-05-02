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Точка зору бізнесу

Среда, 02 мая 2018 12:43

Укртрансгаз: За чотири місяці Україна знизила видобування газу до 6,8 млрд куб. м

Укртрансгаз: За чотири місяці Україна знизила видобування газу до 6,8 млрд куб. м

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видобуток природного газу незначно знизився

У січні-квітні 2018 року Україна знизила видобування природного газу на 1%, або на 65,347 млн куб. м до 6 770,628 млн куб. м порівняно з аналогічним періодом 2017 року (6 835,975 млн куб. м). Про це свідчать оперативні дані оператора газотранспортної системи компанії "Укртрансгаз", передають Українські Новини.

Середньодобове видобування у квітні становило 55,67 млн куб. м.

За даними "Укртрансгазу", у січні-квітні державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування" видобула 5 004,518 млн куб. м газу, найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" — 344,214 млн куб. м, приватні газодобувні компанії — 1 421,895 млн куб. м.

В 2017 році Україна збільшила видобування природного газу на 2%, або на 450 млн куб. м до 20,5 млрд куб. м порівняно з 2016 (20,1 млрд куб. м).

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