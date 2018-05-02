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Среда, 02 мая 2018 11:33

НБУ:Дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс у 1,3 раза

НБУ:Дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс у 1,3 раза

За перший квартал 2018 року дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс на 25,4% — до 1,691 млрд дол. 

Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України в січні-березні 2018 року зведено з дефіцитом на рівні 1,691 млрд дол., що на 25,4% вище дефіциту за січень-березень 2017 року на рівні 1,3 млрд дол., інформує УНІАН.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, в тому числі дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс у 1,3 раза — до 1,936 млрд дол., профіцит зовнішньої торгівлі послугами зріс у 2,3 раза — до 245 млн дол. 

За оцінками Державної служби статистики України, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2017 року зведено з дефіцитом у 2,625 млрд дол. проти 541,6 млн дол. профіциту за попередній рік.

 

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