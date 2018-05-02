ПриватБанк списав шість мільярдів збинкових кредитів

У фінзвітності банку вказується, що кредити майже на 6 мільярдів, що були видані до націоналізації, були визнані безнадійними та були списані

Згідно зі звітністю Приватбанку, він окремо виділяє групу непрацюючих кредитів, які були видані до 19 грудня 2016 року (тобто до націоналізації), пише FINBALANCЕ.

“На думку керівництва, цей портфель має схожі показники кредитного ризику, незалежно від класифікації за галуззю економіки та напрямом комерційної діяльності на дату видачі таких кредитів”, — йдеться в документі.

Приватбанк зазначає, що на 31.12.2017 обсяг вказаних кредитів становив 185,6 млрд грн, що на 5,56 млрд грн менше, ніж було на кінець 2016 року (191,14 млрд грн), а сформований резерв по ним — 181,9 млрд грн (на кінець 2016 року — 169,15 млрд грн).

При цьому Приватбанк наводить дані, що за рахунок резерву в 2017 році він списав як безнадійні кредити та аванси клієнтам на 5,86 млрд грн (див. нижче витяг зі звітності).

Торішні відрахування до резерву під знецінення кредитів за цим портфелем склали 17,3 млрд грн.

На кінець 2017 року банк оцінював отримане нерухоме майно як врегулювання прострочених кредитів на суму 11,27 млрд грн, тоді як на кінець 2016 року — 21,84 млрд грн (переоцінка активів називалася однією з підстав для докапіталізації в 2017 році, — ред.).