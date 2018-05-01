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Точка зору бізнесу

Вторник, 01 мая 2018 10:50

Генерація "зеленої" енергії в Україні збільшилась на 30%

Генерація &quot;зеленої&quot; енергії в Україні збільшилась на 30%

За перший квартал виробництво електроенергії з альтернативних джерел зросло до 532,8 млн кВт/год

Виробництво енергетики з екологічних альтернативних джерел в Україні збільшилося на 29,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє Міністерство енергетики та вугільної промисловості, передає НВ-Бізнес.

Виробництво електроенергії нетрадиційними джерелами за перший квартал зросло до 532,8 млн кВт/год. Для отримання “зеленої” енергетики в Україні використовують сонячні, вітрові та біоелектростанції.

Наразі енергетика, отримана екологічними шляхами, займає 1,2% у загальній енергогенерації країни.

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