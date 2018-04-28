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Суббота, 28 апреля 2018 20:41

Fitch надав рейтинг України на рівні "B-"

Fitch надав рейтинг України на рівні &quot;B-&quot;

Рейтинг країнової стелі підтверджений на рівні "B-", короткостроковий РДЕ в іноземній і національній валютах — на рівні "B"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові суверенні рейтинги дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валюті на рівні "B-", пише Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється в прес-релізі агентства, прогноз рейтингів — "стабільний".

Крім цього, рейтинг довгострокових випусків пріоритетних незабезпечених облігацій України в іноземній і національній валюті підтверджений на рівні "B-", короткострокових пріоритетних незабезпечених облігацій у національній валюті — на рівні "B". Рейтинг країнової стелі підтверджений на рівні "B-", короткостроковий РДЕ в іноземній і національній валютах — на рівні "B".

Рейтинги країни враховують слабку зовнішню ліквідність, високий рівень держборгу, структурні проблеми, зокрема слабкий банківський сектор, а також геополітичні та політичні ризики.

Водночас агентство відзначає стабілізацію політичного курсу України, адекватний профіль виплат за боргом у короткостроковій перспективі і неодноразові приклади надання країні двосторонньої та багатосторонньої допомоги.

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