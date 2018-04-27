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Пятница, 27 апреля 2018 17:25

ДФС: за І квартал українці сплатили на 30% більше податку за елітні авто

ДФС: за І квартал українці сплатили на 30% більше податку за елітні авто

Протягом січня-березня 2018 року власники елітних автівок сплатили до місцевих бюджетів 21,2 млн грн транспортного податку

З початку року фізичні особи сплатили 21,2 млн грн транспортного податку, передає УНН  з посиланням на повідомлення Державної фіскальної служби.

“Протягом січня-березня 2018 року власники елітних автівок сплатили до місцевих бюджетів 21,2 млн грн транспортного податку. Порівняно з відповідним періодом минулого року сума сплаченого податку зросла на 4,8 млн грн, або майже на 30%”, — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, оподаткуванню підлягають легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня податкового року. Ставка транспортного податку становить 25 тисяч гривень на рік.

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