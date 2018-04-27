"Укрзалізниця" планує випустити єврооблігації до 1 млрд доларів

Як йдеться в повідомлення компанії, планується випуск єврооблігацій від $500 млн до $1 млрд, термін — від 3 до 5 років

ПАТ “Укрзалізниця” розглядає можливість здійснення нового випуску єврооблігацій з прив’язкою до гривні до кінця поточного року, а також вже отримала погодження міністерств для здійснення випуску внутрішніх облігацій загальним обсягом 2 млрд грн, говориться в повідомленні компанії в п’ятницю за підсумками проведеного напередодні конференц-дзвінка з інвесторами, інформують Фінанси.

“Новий випуск єврооблігацій (з прив’язкою до грн): обсяг — від $500 млн до $1 млрд, термін — від 3 до 5 років… Компанія планує позичати 18,7 млрд грн в 2018: може збільшити нові позики до 15 млрд грн в 2018 році”, — наголошується в поданій презентації.

Передбачається також, що від ЄБРР і ЄІБ буде отримано 3,055 млрд грн, KfW — 0,25 млрд грн, Укрексімбанку (для лізингу локомотивів GE) — 3,4 млрд грн.

Відповідно до презентації, “Укрзалізниця” повинна в 2018 році виплатити за боргом 14,4 млрд грн.

Сумарний борг компанії на 1 квітня становив 31,5 млрд грн, з яких на єврооблігації припадало 42%, ЄІБ і ЄБРР – по 4%, Експортно-імпортний банк Кореї — 8%, доларові кредити місцевих банків — 36%.

Показник EBITDA / чисті фінансові витрати за підсумками 2018 року намічено поліпшити до 6,84% з 4,89% на кінець першого півріччя 2017 року.

“Укрзалізниця” також вказує, що в її планах вийти на показник чисті позики/EBITDA на кінець цього року 1,65 і показник чистий борг до EBITDA – 2,1.

В.о. голови “Укрзалізниці” Є.Кравцов додав, що Standard & Poors днями поліпшило рейтинг компанії і її єврооблігацій з рівня “SD” до “ССС +”.