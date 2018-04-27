Нові монети 1 та 2 гривні введено в обіг

НБУ розпочав вводити монети номіналом 1 та 2 гривні, які замінять друкувати банкноти з аналогічним номіналом

Національний банк України 27 квітня 2018 року вводить у обіг монети номінальною вартістю 1 та 2 гривні та припиняє друкувати банкноти з аналогічним номіналом, передає Укрінформ.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

«Ці монети перебуватимуть у обігу разом із монетами номіналом 1 гривня старого зразка й банкнотами номіналами 1 та 2 гривні попередніх років виготовлення», — йдеться в повідомленні.

Директор Департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко наголосив, що починаючи від сьогодні обігові монети номіналами 1 та 2 гривні є дійсним платіжним засобом на території України та обов'язкові до приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для здійснення переказів.

Водночас Національний банк припиняє друкувати банкноти номіналом 1 та 2 гривні.

«Новими монетами українці зможуть розраховуватися одночасно з банкнотами відповідних номіналів необмежений період часу, доки монети поступово не замістять банкноти в обігу, — наголосив Зайвенко та додав, що вилучатися з обігу банкноти номіналом 1 та 2 гривні не будуть, із часом монети повністю замінять зношені та пошкоджені банкноти.