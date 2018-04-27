Споживчі настрої українців покращилися

Найбільше зріс індекс доцільності робити великі покупки, що пов’язано із більш оптимістичними сподіваннями щодо зміни особистого доходу, зменшенням девальваційних та інфляційних очікувань

У березні індекс споживчих настроїв українців покращився. Найбільше зріс індекс доцільності робити великі покупки, особливо у великих містах. Про це свідчать дані дослідження споживчих настроїв українців, проведеного GfK Ukraine, передає УНН.

"Індекс споживчих настроїв дещо поліпшився після падіння у січні-лютому 2018 року. Найбільше зріс індекс доцільності робити великі покупки, що пов’язано із більш оптимістичними сподіваннями щодо зміни особистого доходу, зменшенням девальваційних та інфляційних очікувань. Найбільш позитивну динаміку індексу доцільності робити великі закупки та індексу очікуваних змін особистого доходу зафіксовано у великих містах (понад 500 тисяч жителів)",— зауважили в GfK Ukraine.

У березні 2018 року індекс споживчих настроїв склав 57,7, що на 2,3 п. більше, ніж у лютому.

Індекс поточного становища збільшився на 3,1 п. — до рівня 56,6. Cкладові цього індексу зазнали таких змін:

індекс поточного особистого матеріального становища склав 48, що на 0,7 п. нижче від показника лютого;

індекс доцільності великих покупок зріс на 6,8 п. та встановився на позначці 65,2.

Індекс економічних очікувань у березні піднявся на 1,8 п. — до позначки 58,4. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

індекс очікуваних змін особистого матеріального становища збільшився на 4,3 п. порівняно з минулим місяцем та становив 58,8;

індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року збільшився на 3,8 п. та склав 55;

індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років становив у березні 61,4, що на 2,7 п. менше за показник лютого.

Очікування українців щодо безробіття в березні майже не змінилися: показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 0,4 п. та склав 134,3.

Індекс інфляційних очікувань зменшився на 4,2 п. та склав 183.

Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань опустився на 9,9 пункти ─ до значення 149,9.