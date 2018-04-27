Закордонні інвестори все більше цікавляться українськими активами

Іноземні інвестори активно вивчають матеріали, приїжджають на огляди активів і зустрічі з власниками, що свідчить про поступове відновлення інтересу до українських активів, йдеться в результатах 18-го дослідження Ernst&Young Global (EY) Capital Confidence Barometer (CCB), пише Інтерфакс-Україна.

"Значить, варто сподіватися на повернення іноземних інвесторів на ринок капіталу України", — йдеться в прес-релізі за підсумками дослідження.

EY проводить дослідження CCB двічі на рік. У квітневому опитуванні взяли участь понад 2,5 тис. керівників компаній із 43 країн. Більше ніж половина респондентів (52%) поділилася планами укласти угоди придбання наступного року. Кількість топ-менеджерів, які планують укласти більше угод наступного року, збільшилася більш ніж удвічі (67% — у квітні 2018 року, 33% — у квітні 2017-го). На думку аналітиків, це демонструє тенденції упевненості в економічному та корпоративному секторі.

Згідно з прес-релізом EY, хоча світовий рівень активності укладення угод злиття та поглинання вже перевищив піковий період, встановлений перед фінансовою кризою в 2007 році, Україна поки що відстає в плані інвестиційної активності. Проте показує позитивний тренд: іноземні інвестори, які до кризи вклали гроші в український бізнес, уперше з 2014 року починають конкурувати з місцевими компаніями за привабливі активи.

Це відбулося за рахунок того, що до українських компаній, якими повністю володіють місцеві бізнесмени, з 2017 року приєдналися українські підприємства, що належать іноземним інвесторам, пояснюється в релізі.

"Досі в інвестиційних рейтингах і за кількістю, і за обсягами угод переважають внутрішні інвестори. Місцевим компаніям простіше розібратися в ситуації, вони вже працюють тут, а значить, взяли до уваги всі ризики країни. Іноземцям складніше прийняти рішення про першу інвестицію", — зазначають автори дослідження.