Кожні три місяці в Україні щокварталу з'являється близько 400 сонячних електростанцій

За останні півтора року в Україні щокварталу в середньому з'являлося близько 400 нових сонячних електростанцій потужністю близько 8 МВт, передає Укрінформ.
Про це написав заступник очільника департаменту з енергоефективності НАК "Нафтогаз України" Олексій Хабатюк у Facebook.
"Кількість сонячних електростанцій (СЕС) на будинках, які працюють за "зеленим" тарифом, невпинно зростає. За останні півтора року щокварталу в середньому додавалось біля 400 СЕС потужністю біля 8 МВт", — написав Хабатюк.
Крім того, на кінець І кварталу 2018 року у більш ніж 3500 СЕС інвестовано щонайменше 1,5 млрд грн. "Багато це чи мало?! Питання філософське. Багато, якщо зважати на те, що 4 роки тому таких СЕС у нас не було взагалі, і дуже мало, якщо порівнювати з невеликою Австрією", — зазначив експерт.