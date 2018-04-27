Кожні три місяці в Україні щокварталу з'являється близько 400 сонячних електростанцій

Олексій Хабатюк також додав, що на кінець І кварталу 2018 року у більш ніж 3500 СЕС інвестовано щонайменше 1,5 млрд грн.

За останні півтора року в Україні щокварталу в середньому з'являлося близько 400 нових сонячних електростанцій потужністю близько 8 МВт, передає Укрінформ.

Про це написав заступник очільника департаменту з енергоефективності НАК "Нафтогаз України" Олексій Хабатюк у Facebook.

"Кількість сонячних електростанцій (СЕС) на будинках, які працюють за "зеленим" тарифом, невпинно зростає. За останні півтора року щокварталу в середньому додавалось біля 400 СЕС потужністю біля 8 МВт", — написав Хабатюк.