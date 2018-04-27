Україна та Ізраїль ще на крок наблизились до підписання угоди про ЗВТ

26 квітня глави української та ізраїльської делегацій технічно парафували угоду про вільну торгівлю між Кабінетом міністрів України та урядом Ізраїлю

Україна і Ізраїль технічно парафували угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ), повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі — продавці України Наталія Микольська, передає Інтерфакс-Україна.

"Це технічне, але важливе процедурне питання, яке дає можливість встановити юридичну відповідність тексту угоди для подальшого її перекладу трьома мовами і підготовки угоди до підписання", — написала вона в соцмережі Facebook в п'ятницю.

Як уточнила Н.Микольська, до підписання угоди сторони не мають ніяких юридичних зобов'язань.

Як повідомлялося, Україна й Ізраїль завершили переговори щодо укладання угоди про ЗВТ. При цьому Ізраїль з моменту набуття документом чинності скасовує ввізне мито на 80% промислових товарів, а також для ряду товарів агропродукції — в рамках квот. Повністю ввізні мита на зазначені в угоді сільгосптовари будуть скасовані під час перехідних періодів на три, п'ять і сім років. Для окремої категорії товарів передбачена часткова лібералізація.

Україна відкриває 70% ринку промислових товарів для ізраїльських виробників, а також скасовує мита на ряд сільськогосподарської продукції відразу після вступу в дії угоди, на деякі — протягом трьох-п'яти років.

Зокрема Україна має намір знизити тарифи на деякі сезонні овочі і фрукти з Ізраїлю.