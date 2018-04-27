НКЦПФР анулював доступ до фондового ринку одразу 11 українських банків

Ліцензії анульовані у зв'язку з нездійсненням ліцензіатами професійної діяльності на фондовому ринку в період з 1 січня 2017 року по 12 квітня 2018 року

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) за підсумками засідання 27 квітня анулювала 11 банкам і ще 11 фінкомпаніям ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, пише НВ-Бізнес.

Про це повідомив регулятор.

Так, Ощадбанку, Сітібанку і Банку 3/4 анульовані ліцензії на управління цінними паперами та андерайтинг, Укргазбанку і ТАСкомбанку — на управління цінними паперами, банкам Юнісон, Земельний капітал і Траст-капітал — на дилерську діяльність, Дойче Банку ДБУ і банку Фамільний — на брокерську діяльність і останньому, а також Альфа-банку на андеррайтинг.

Крім того, регулятор анулював ліцензії компаніям Альтана Капітал, Ай Пі Сек'юрітіз, Міленіум Капітал, ІК А.І.С.Т. — Інвест (всім — на андеррайтинг), Запоріжсталь-АГ, Планета сервіс, Фенікс (всім на дилерську діяльність), Інформаційно-депозитарний центр Глобал, Київ-дилер (обидва на діяльність з управління цінними паперами), Колегія — цінні папери на депозитарну діяльність і Стокмаркет-інвест на брокерську діяльність.

Нацкомісія уточнює, що ліцензії анульовані у зв'язку з нездійсненням ліцензіатами професійної діяльності на фондовому ринку в період з 1 січня 2017 року по 12 квітня 2018 року.