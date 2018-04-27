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Пятница, 27 апреля 2018 10:52

Криптовалюта знову дорожчає

Криптовалюта знову дорожчає

Під кінець тижня основні криптовалюти набирають в ціні, Bitcoin подорожчав до 9,2 тис. доларів

5 криптовалют з 5 основних за обсягом капіталізації криптовалют дорожчають у п'ятницю. Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap, передають Українські Новини.

Зокрема, за останні 24 години Bitcoin подорожчав на 3,97% до 9,2 тис. доларів, Ethereum — на 4,18% до 657 доларів, Ripple — на 3,63% до 0,8437 доларів, Bitcoin Саѕһ — 3,21% до 1,4 тис. доларів і EOS — на 2,12% до 15 доларів.

Капіталізація Bitcoin становить 157,1 млрд доларів, Ethereum — 65,1 млрд, Ripple — 33 млрд, Bitcoin Саѕһ — 23,7 млрд, EOS — 12,4 млрд доларів.

Обсяг операцій за минулу добу становив: Bitcoin — 8,4 млрд доларів, Ethereum — 2,7 млрд, Ripple — 0,8 млрд, Bitcoin Саѕһ — 1 млрд, EOS — 1,2 млрд доларів.

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