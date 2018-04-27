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Точка зору бізнесу

Пятница, 27 апреля 2018 10:26

ЄС планує надати фінансову допомогу Україні у розмірі близько 100 мільйонів євро

ЄС планує надати фінансову допомогу Україні у розмірі близько 100 мільйонів євро

Євросоюз готовий виділити таку суму для пришвидшення впровадження реформ, особливо у енергоефективність

ЄС надзвичайно зацікавлений у наданні допомоги Україні і готовий до співпраці в реалізації програм, які стосуються децентралізації, енергозбереження та енергоефективності, професійно-технічної освіти, допомоги переселенцям, культурного обміну, повідомляють Фінанси.

Про це поінформував голова Представництва Європейського Союзу, посол Хюг Мінгареллі.

“ЕС надзвичайно зацікавлений у наданні допомоги у впровадженні реформ, зокрема, децентралізації. Чималу увагу ми приділяємо сектору енергоефективності, в який Євросоюз готовий інвестувати близько 100 мільйонів євро. Також готується програма на суму ще близько 50 мільйонів для підтримки внутрішньо переміщених осіб, аби переселенці отримували не тільки житло, а й робочі місця. Якщо Запорізька область зацікавиться, то я готовий надати допомогу і розповісти, як можна отримати кошти. Ще один важливий напрямок, який готується до реалізації в Україні, — підтримка реформи профтехосвіти. Нині цей проект опрацьовується спільно з міністром освіти і науки України Лілією Гриневич. Вважаю, Запоріжжя як індустріальне місто також зацікавиться цим напрямком, — зазначив Мінгареллі.

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