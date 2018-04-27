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Пятница, 27 апреля 2018 09:29

НБУ поповнив держбюджет на 15 мільярдів гривень

НБУ поповнив держбюджет на 15 мільярдів гривень

НБУ затвердила прибуток за минулий рік до перерахування в держбюджет в 2018 році в розмірі 44,6 мільярда гривень

Національний банк перерахував до державного бюджету України перший транш свого прибутку за 2017 року обсягом 15 мільярдів гривень, повідомили у прес-службі регулятора, інформує УНІАН

У НБУ нагадали, що рада НБУ затвердила прибуток до розподілу регулятора за минулий рік до перерахування в держбюджет в 2018 році в розмірі 44,6 мільярда гривень. 

Також повідомляється, що перерахування суми, що залишилася в розмірі 29,6 мільярда гривень буде реалізовано в повному обсязі протягом 2018 року, за графіком, погодженим з Міністерством фінансів. 

 

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