НБУ поповнив держбюджет на 15 мільярдів гривень

НБУ затвердила прибуток за минулий рік до перерахування в держбюджет в 2018 році в розмірі 44,6 мільярда гривень

Національний банк перерахував до державного бюджету України перший транш свого прибутку за 2017 року обсягом 15 мільярдів гривень, повідомили у прес-службі регулятора, інформує УНІАН.

У НБУ нагадали, що рада НБУ затвердила прибуток до розподілу регулятора за минулий рік до перерахування в держбюджет в 2018 році в розмірі 44,6 мільярда гривень.

Також повідомляється, що перерахування суми, що залишилася в розмірі 29,6 мільярда гривень буде реалізовано в повному обсязі протягом 2018 року, за графіком, погодженим з Міністерством фінансів.