Kyiv Smart City. Розумному транспорту у Києві — бути!

Перший київський “розумний тролейбус” дозволить напрацювати досвід використання інновацій у громадському транспорті та ефективно опанувати нові рішення задля комфорту і безпеки киян та гостей столиці

У столиці запрацював пілотний проект Департаменту інноваційних технологій КМДА зі встановлення камер відеофіксації КП «Інформатика» в громадському транспорті. «Першою ластівкою» технічно удосконаленого парку КП «Київпастранс» є тролейбус №16 в депо №2, що курсує на столичному маршруті «Вул. Щусєва — Майдан Незалежності».

Цей тролейбус вирізняється з-поміж інших рядом успішних інновацій, що покликані поліпшити життя пасажирів під час руху транспорту. Вже відомо, що в салоні тролейбуса встановлять 3 статистичні камери підрахунку пасажирів. Таким чином рахуватимуть кількість пасажирів в різний час перевезень та миттєво реагуватимуть на завантаженість маршруту у пікові години. В пасажирському салоні також планують встановити температурні сенсори, щоб мати змогу швидко змінювати температурний режим задля комфортного проїзду пасажирів. А встановлення сенсорів рівня пального дає можливість централізовано моніторити залишок та споживання палива транспортним засобом.

Багато нового і корисного зроблено у сфері безпеки пасажирів столичного транспорту. Пасажирський салон планують удосконалити 2-ма камерами розпізнавання облич, під’єднаних до міської системи Safe city. У разі потреби ці камери допоможуть правоохоронцям у пошуку людини, що зникла, або ж знаходиться у розшуку. У салоні також встановлять надчутливу камеру «Fish-Eye» з кутом огляду 360 градусів та аудіозв’язок з водієм. З такою технічною підтримкою водій зможе контролювати дії пасажирів в салоні і миттєво реагувати на протиправні вчинки, якщо такі виникнуть під час руху.

Всі ми час від часу скаржимося на безвідповідальних водіїв, що рухаються по виділених смугах громадського транспорту і цим провокують його затримки на маршруті. Відтепер відео з фронтальної камери тролейбуса допомагатиме виявленню таких водіїв-порушників. Також камера забезпечить відеореєстрацію ДТП. Фронтальну камеру встановлять на лобовому склі тролейбуса.

Вже відомо, що «тролейбус майбутнього» №16 буде оснащено GPS-трекером, який відслідковує транспортний засіб оnline, в режимі реального часу. Таким чином можна контролювати дотримання встановленого графіку руху. У тролейбусі встановлять станцію, що складатиметься з GPS-трекеру та жорсткого диску, до якого під’єднані камери. Зв’язок та передача даних на центральні сервери КП «Інформатика» здійснюватиметься за допомогою двох модемів 3G. Система автоматично проаналізує, в якого модему кращий рівень сигналу на конкретному відрізку дороги, і здійснюватиме підключення через нього.

Перший київський “розумний тролейбус” дозволить напрацювати досвід використання інновацій у громадському транспорті та ефективно опанувати нові рішення задля комфорту і безпеки киян та гостей столиці. З нетерпінням чекаємо на наступний етап проекту – розповсюдження нових технологій на інших одиницях громадського транспорту.