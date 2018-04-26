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Четверг, 26 апреля 2018 15:31

В Чорнобильській зоні планують запустити завод із переробки радіоактивних відходів

В Чорнобильській зоні планують запустити завод із переробки радіоактивних відходів

Вже цього року планують запуск комплекс поводження з твердими радіоактивними відходами і завод з переробки рідких радіоактивних відходів

Промислова експлуатація комплексу поводження з твердими радіоактивними відходами і запуск роботи заводу з переробки рідких радіоактивних відходів на території Чорнобильської зони відчуження відбудеться вже у 2018 році. Про це заявив Президент Петро Порошенко, виступаючи на заходах з нагоди 32-річниці трагедії на ЧАЕС, повідомляє Укрінформ.

“Цього року мають запустити в промислову експлуатацію комплекс поводження з твердими радіоактивними відходами і завод з переробки рідких радіоактивних відходів”, — сказав він.

Крім того, Президент зауважив, що наприкінці 2018 року планується розпочати гарячі випробування на новому сховищі відпрацьованого ядерного палива. За його словами, стан готовності сховища наразі складає 98%.

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