ПриватБанк надає кредити на бізнес з безвідсотковим періодом

Після закінчення пільгового періоду процентна ставка за лімітами становитиме 2,5% на місяць

ПриватБанк запровадив нову технологію швидкого кредитування для приватних підприємців, що дає можливість малому бізнесу використовувати позикові гроші в сумі до 75 тис. грн з пільговим періодом до 55 днів, пише Мінфін.

Про це йдеться у повідомленні ПриватБанку.

«Після закінчення пільгового періоду процентна ставка за «Підприємницькими» лімітами становитиме 2,5% на місяць», — зазначено у повідомленні.

Як повідомили в банку, новий кредитний ліміт «Підприємницький» не вимагає обов’язкового погашення ліміту протягом 30 днів, як класичний ліміт на рахунок.

Згідно з умовами програми кредитування, повністю погашати заборгованість доведеться в строк 365 днів з моменту її виникнення. А розмір обов’язкового щомісячного платежу клієнти зможуть самостійно регулювати через Інтернет.

Підключитися до нової послуги можна в «Приват24 для бізнесу» (меню «Кредити» –> «Кредитний ліміт»). Клієнти-підприємці, які вже використовують традиційний ліміт на рахунок, можуть перейти на підприємницький ліміт у будь-який момент.