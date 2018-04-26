Експорт українського меду збільшився на 4%

За березень місяць Україна експортувала 4 042 тонн на суму 8,99 млн доларів, що у натуральному вираженні на 3,8% більше, ніж у лютому

Обсяг експорту натурального меду в березні 2018 року порівняно з попереднім місяцем збільшився на 3,8%, передає УНН з посиланням на “Держзовнішінформ”.

“У березні поточного року було експортовано 4 042 тонн на суму 8,99 млн доларів, що у натуральному вираженні на 3,8% більше, ніж у лютому (у вартісному вираженні у березні було експортовано на 2% більше)”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що середня експортна ціна у березні поточного року становила 2224 доларів/тонна, що на 40 доларів/тонна, або 1,8% менше, ніж у лютому.

За січень-березень 2018 року даного товару було вивезено 10 140 тонн на суму 22,824 млн доларів. Середня експортна ціна за вказаний період становила 2251 доларів/тонна.

Обсяг імпорту меду в Україну в січні-березні 2018 року становив лише 1 тонну на суму 8 тис. доларів.

Основними імпортерами українського меду в січні-лютому поточного року були: Німеччина (27% всього експорту за вказаний період), Бельгія (18%), Польща (17%), США (8%) та Литва (7%).

Водночас, найбільш висока середня ціна спостерігалась при поставках комерційних обсягів товару в такі країни: Швейцарію (3346 доларів/тонну), Іспанію (2612 доларів/тонну), Туреччину (2438 доларів/тонну), Болгарію (2398 доларів/тонну) та Ізраїль (2380 доларів/тонну).

У “Держзовнішінформі” наголосили, що середній рівень цін на натуральний мед інших країн-виробників при поставках в Європу в січні-березні 2018 року становив: Мексики — 3080-3465 доларів/тонну, Китаю — 1680 доларів/тонну, Бразилії — 4300-4550 доларів/тонну, Австралії — 4650-4675 доларів/тонну, Аргентини — 2700-2940 доларів/тонну.