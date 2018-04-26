ДФС видали штрафів після перевірок на 10 мільярдів

Перевірки найбільш ризикових платників та операцій виявили порушення на суму 10,3 млрд грн, що на 6,4 млрд грн більше, ніж за відповідний період 2017 року

За результатами контрольно-перевірочної роботи найбільш ризикових платників та операцій донараховано порушникам законодавства за 3 місяці 2018 року грошових зобов’язань на суму 10,3 млрд грн, інформують Фінанси.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

«Результатом концентрації зусиль підрозділів аудиту на перевірках найбільш ризикових платників та операцій є донараховані порушникам законодавства за 3 місяці поточного року грошові зобов’язання на суму 10,3 млрд грн, що на 6,4 млрд грн більше, ніж за відповідний період 2017 року», — йдеться в повідомленні.

При цьому значно зменшено тиск на платників за рахунок скорочення кількості заходів контролю: за останні 5 років майже у 4 рази зменшено кількість виходів до платників для документального підтвердження ризиків, визначених при відборі їх до перевірок (у січні — березні 2014 року було проведено 24,5 тис. документальних перевірок та зустрічних звірок, у січні — березні 2018 року — 6,3 тис.).

Також слід зазначити, що більше половини позапланових контрольних заходів проводиться не за ініціативою органів ДФС, а з інших передбачених Податковим кодексом України причин (у зв’язку з процедурами ліквідації, припинення, реорганізації — 41,9%; призначених за ухвалою суду (слідчого судді) — 4,2%; на прохання платника податків — 6,2%). За рахунок удосконалення відбору ризиків в операціях з ПДВ також суттєво зменшено кількість зустрічних звірок (майже вдвічі менше порівняно із січнем — березнем минулого року). І надалі основний акцент в роботі підрозділів аудиту буде зосереджуватись на відпрацюванні найбільш ризикових платників податків.