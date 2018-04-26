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Точка зору бізнесу

Четверг, 26 апреля 2018 12:44

НБУ:З початку 2015 року кількість торговельних терміналів в Україні зросла на 30%

НБУ:З початку 2015 року кількість торговельних терміналів в Україні зросла на 30%

НБУ конструктивно співпрацює з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України для забезпечення збільшення мережі прийому платіжних карток

Кількість торговельних терміналів в Україні з початку 2015 року зросла на 30% — до 232 063 шт, передає Укрінформ.

Про це повідомляє прес-служба НБУ на своїй сторінці у Facebook. 

«Частка безготівкових операцій з використанням платіжних карток за останні 3 роки збільшилась на 14 відсоткових пунктів і на кінець 2017 року склала 39,3%. Кількість торговельних терміналів в Україні з початку 2015 року зросла на 30% (з 178 875 до 232 063 шт.). За результатами минулого року їх кількість на 1 млн населення досягла 6 тис. шт., але в європейських країнах цей показник у кілька разів більший», — сказала заступник директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Ольга Василєва.

Вона додала, що у напрямі кількісного та якісного забезпечення збільшення мережі прийому платіжних карток в нашій країні НБУ конструктивно співпрацює з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Так наразі у співпраці із міністерством йде робота над поетапним впровадженням впродовж 2019 — 2020 років вимог до суб'єктів господарювання щодо прийняття електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари або надані послуги (оновлення до Постанови Кабінету Міністрів України № 878). НБУ, розуміючи стрімкий розвиток інновацій в платіжній сфері, підтримує необхідність розширення переліку платіжних пристроїв та сервісів для можливості здійснення безготівкової оплати користувачами, використовуючи не тільки фізичний платіжний термінал.

«Забезпечення права українців на вільний вибір способу оплати та широкий розвиток платіжної інфраструктури дасть можливість стимулювати розвиток безготівкових розрахунків та розширити сферу їх застосування», — зауважила Василєва.

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