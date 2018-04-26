НБУ:З початку 2015 року кількість торговельних терміналів в Україні зросла на 30%

Кількість торговельних терміналів в Україні з початку 2015 року зросла на 30% — до 232 063 шт, передає Укрінформ.

Про це повідомляє прес-служба НБУ на своїй сторінці у Facebook.

«Частка безготівкових операцій з використанням платіжних карток за останні 3 роки збільшилась на 14 відсоткових пунктів і на кінець 2017 року склала 39,3%. Кількість торговельних терміналів в Україні з початку 2015 року зросла на 30% (з 178 875 до 232 063 шт.). За результатами минулого року їх кількість на 1 млн населення досягла 6 тис. шт., але в європейських країнах цей показник у кілька разів більший», — сказала заступник директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Ольга Василєва.

Вона додала, що у напрямі кількісного та якісного забезпечення збільшення мережі прийому платіжних карток в нашій країні НБУ конструктивно співпрацює з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Так наразі у співпраці із міністерством йде робота над поетапним впровадженням впродовж 2019 — 2020 років вимог до суб'єктів господарювання щодо прийняття електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари або надані послуги (оновлення до Постанови Кабінету Міністрів України № 878). НБУ, розуміючи стрімкий розвиток інновацій в платіжній сфері, підтримує необхідність розширення переліку платіжних пристроїв та сервісів для можливості здійснення безготівкової оплати користувачами, використовуючи не тільки фізичний платіжний термінал.