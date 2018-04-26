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Четверг, 26 апреля 2018 11:54

Німеччина вважає необхідним отримати гарантії від РФ щодо транзиту газу через Україну

Німеччина вважає необхідним отримати гарантії від РФ щодо транзиту газу через Україну

Посол Німеччини відзначив, що необхідно докласти зусиль по мінімізації ризиків для України, пов'язаних з будівництвом Nord Stream-2

Німеччина вважає, що Росія повинна надати гарантії з приводу продовження транзиту газу через Україну після завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", інформує Економічна правда.

Про це заявив посол Німеччини в Україні Ернст Райхель в ході спільного з послом Франції в Україні Ізабель Дюмон інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Як і сказала канцлер Меркель, нам потрібна ясність і з боку Росії, що вони будуть продовжувати використовувати українську ГТС. Дискусія з цього приводу, як ви можете уявити, триває ... Повинні бути гарантії, на які можна покластися. В якій формі це буде зроблено, потрібно буде подивитися", — сказав він.

Райхель нагадав, що Меркель обговорювала це питання з президентом РФ Владіміром Путіним. "Потрібно почекати, що з цього буде, яку реакцію ми отримаємо від Росії", — додав він.

"Заперечення, які, зокрема, є в України, стосуються того, що "Північний потік-2" може зробити непотрібним транзит через її територію. Так що, якщо ми зможемо уникнути цих наслідків, це може зробити майбутнє України кращим . Це те, до чого ми прагнемо. І інвестиції іноземних компаній в українську ГТС є частиною цього ", — сказав Райхель.

Проект "Північний потік-2"  передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту — у тому числі Польща, країни Балтії та Данія — стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Наразі дві країни — Німеччина та Фінляндія — видали повний комплект дозволів на будівництво "Північного потоку-2".

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