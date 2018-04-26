Німеччина вважає необхідним отримати гарантії від РФ щодо транзиту газу через Україну

Посол Німеччини відзначив, що необхідно докласти зусиль по мінімізації ризиків для України, пов'язаних з будівництвом Nord Stream-2

Німеччина вважає, що Росія повинна надати гарантії з приводу продовження транзиту газу через Україну після завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", інформує Економічна правда.

Про це заявив посол Німеччини в Україні Ернст Райхель в ході спільного з послом Франції в Україні Ізабель Дюмон інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Як і сказала канцлер Меркель, нам потрібна ясність і з боку Росії, що вони будуть продовжувати використовувати українську ГТС. Дискусія з цього приводу, як ви можете уявити, триває ... Повинні бути гарантії, на які можна покластися. В якій формі це буде зроблено, потрібно буде подивитися", — сказав він.

Райхель нагадав, що Меркель обговорювала це питання з президентом РФ Владіміром Путіним. "Потрібно почекати, що з цього буде, яку реакцію ми отримаємо від Росії", — додав він.

"Заперечення, які, зокрема, є в України, стосуються того, що "Північний потік-2" може зробити непотрібним транзит через її територію. Так що, якщо ми зможемо уникнути цих наслідків, це може зробити майбутнє України кращим . Це те, до чого ми прагнемо. І інвестиції іноземних компаній в українську ГТС є частиною цього ", — сказав Райхель.

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту — у тому числі Польща, країни Балтії та Данія — стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Наразі дві країни — Німеччина та Фінляндія — видали повний комплект дозволів на будівництво "Північного потоку-2".