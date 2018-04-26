100 Бізнес амбасадорів україни Бізнес 100 Історії що надихають

Точка зору бізнесу

Четверг, 26 апреля 2018 11:13

ПСГ України заповнені на 25%

ПСГ України заповнені на 25%

В Україну за добу надійшло зі Словаччини 10,10 млн куб. м, з Угорщини - 7,57 млн куб. м, з Польщі - 0,98 млн куб. м газу

Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 24 квітня збільшився до 7,763 млрд куб. м, передає УНН  з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 30,79 млн куб. м газу.

Протягом доби з ПСГ України газ не відбирався.

При цьому в даних за 24 квітня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 10,10 млн куб. м, з Угорщини - 7,57 млн куб. м, з Польщі - 0,98 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 25%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Прочитано 46 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Гройсман: за допомоги відкритих даних держбюджет отримав понад 700 млн доларів Німеччина вважає необхідним отримати гарантії від РФ щодо транзиту газу через Україну »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
invino
ШАРЖІ 
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Апрель 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.