ПСГ України заповнені на 25%

В Україну за добу надійшло зі Словаччини 10,10 млн куб. м, з Угорщини - 7,57 млн куб. м, з Польщі - 0,98 млн куб. м газу

Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 24 квітня збільшився до 7,763 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 30,79 млн куб. м газу.

Протягом доби з ПСГ України газ не відбирався.

При цьому в даних за 24 квітня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 10,10 млн куб. м, з Угорщини - 7,57 млн куб. м, з Польщі - 0,98 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 25%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.