Гройсман: за допомоги відкритих даних держбюджет отримав понад 700 млн доларів

За словами прем'єр-міністра, до 2025 року економіка україни може отримати 1,4 млрд доларів

За минулий рік відкриті дані збагатили українську економіку на понад $700 млн, тому цю сферу треба розвивати. Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, пише Мінфін.

«Тільки у 2017 році відкриті дані збагатили українську економіку на понад $700 млн. Якщо рух за відкриті дані в Україні й далі набиратиме обертів, до 2025 року цей показник може сягнути $1,4 млрд. Такі результати презентованого дослідження „Економічний потенціал відкритих даних для України“,- написав Гройсман.

За його словами, країни G20 уже давно розглядають відкриті дані як сировину для збагачення своїх економік. На цій основі можуть створювати нові товари, послуги, бізнес-моделі.

»Тому вважаю, що результати дослідження потребують ретельного вивчення не тільки журналістами, активістами, бізнес-аналітиками й спеціалістами IT-індустрії, а й усіма представниками державних і місцевих органів влади. Адже цей доробок — чи не перша спроба оцінити вплив відкритих даних на українську економіку, розвиток якої є пріоритетом діяльності уряду",- підкреслив Прем'єр.

Уряд зі свого боку, поообіцяв Гройсман, і надалі працювати над розширенням переліку наборів даних, які підлягають публікації. Завдання влади — досягти максимального економічного ефекту від використання відкритих даних в Україні й створити українським розробникам усі необхідні умови для їх діяльності.