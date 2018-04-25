Кабмін дозволив Укрзалізниці випустити облігацій на 2 млрд грн

Прийом заявок на покупку облігацій заплановано в термін від 1 червня цього року до 27 травня наступного. Номінал однієї облігації – тисяча гривень

Уряд України у середу схвалив своїм розпорядженням випуск ПАТ "Укрзалізниця" 4-річних облігацій чотирма серіями по 500 млн грн кожна на загальну суму 2 млрд грн, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з проектом документа, що є в розпорядженні агентства, за облігаціями серії "А" передбачена можливість дострокового щорічного викупу через рік, за облігаціями серій "B" і "С" — через півтора і три роки, а за облігаціями серії "D" — через два роки.

Номінальні ставики прибутковості за щоквартальними купонами до першого дострокового викупу встановлені: за облігаціями серії "А" — на рівні 19% річних, серій "B" і "С" — 18,75%, серії "D" — 18,5% річних. На наступні періоди ставки будуть визначені додатково в межах від половини облікової ставки Нацбанку до 21% річних.

Андеррайтером "Укрзалізниця" обрала ТОВ "Конкорд Кепітал", а розміщення планує здійснити через фондову біржу ПФТС за ціною не нижче номіналу.

Як повідомлялося з посиланням на аудировану консолідовану звітність ПАТ "Укрзалізниця", за підсумками 2017 року підприємство отримало 114,55 млн грн чистого прибутку проти 7,322 млрд грн збитку в 2016 році, проте сукупний збиток становив 77,24 млн грн проти 7,43 млрд грн роком раніше.

Доходи "Укрзалізниці" від вантажних перевезень у минулому році зросли на 10,4% — до 60,112 млрд грн, пасажирських перевезень — на 8,8%, до 7,318 млрд грн, інші доходи — на 20,7%, до 6,507 млрд грн.

Кабінет Міністрів на засіданні 14 лютого затвердив консолідований фінансовий план ПАТ "Укрзалізниця" на 2018 рік з показником доходу в сумі 92,2 млрд грн і прибутку — 0,7 млрд грн.