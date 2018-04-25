За 2017 рік чистий прибуток Нафтогазу збільшився на 48%

На збільшення чистого прибутку за 2017 рік порівняно з 2016 роком також вплинуло збільшення прибутку від транзиту природного газу

Суттєва частина чистого прибутку Нафтогазу як окремої юридичної особи за 2017 рік (майже 12,6 млрд грн) складає ефект відображення рішень Стокгольмського Арбітражу, пише Укрінформ.

Про це повідомляється на сайті Нафтогазу.

Зазначається, що на збільшення чистого прибутку за 2017 рік порівняно з 2016 роком також вплинуло збільшення прибутку від транзиту природного газу, що частково було нівельовано більшими збитками у сегменті продажу природного газу. Фінансову звітність Нафтогазу як окремої юридичної особи можна побачити за посиланням.

Обсяг транзиту природного газу територією України у 2017 році склав майже 93,5 млрд куб. м, що на 14% більше за обсяги 2016 року. Показник 2017 року є найвищим за останні 6 років.

Дохід сегменту транзиту природного газу за 2017 рік збільшився загалом на 20% порівняно з 2016 роком, в основному за рахунок збільшення обсягів транзиту. Результатом сегменту є прибуток у розмірі майже 36,5 млрд грн, що на 27% більше за результат 2016 року.

Водночас загальні обсяги реалізації Нафтогазом природного газу склали близько 21,6 млрд куб. м, що менше обсягу реалізації за 2016 рік на 5%.

У 2017 році Нафтогаз продовжував виконувати спеціальні обов’язки (далі – ПСО) щодо закупівлі природного газу власного видобутку у Укргазвидобування та Чорноморнафтогазу для його подальшої реалізації визначеним категоріям як кінцевим споживачам, так і для подальшого перепродажу населенню.

Загалом за сегментом Нафтогаз отримав збиток у розмірі майже 7,4 млрд грн, що у 2,5 рази гірше показника 2016 року. При цьому продаж газу споживачам на умовах ПСО приніс збиток у розмірі майже 10,7 млрд грн.

Продаж газу на комерційних умовах приніс Нафтогазу прибуток у розмірі 3,3 млрд грн.

Валова сума дебіторської заборгованості за 2017 рік зросла на 3,7 млрд грн, за рахунок категорії регіональних газопостачальних підприємств, що постачають газ для населення, у зв'язку з погіршенням платіжної дисципліни.

90% заборгованості споживачів ПСО утворилось у 2017 році.