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Среда, 25 апреля 2018 14:30

Nestlе планує втричі збільшити інвестиції в Україну

Nestlе планує втричі збільшити інвестиції в Україну

Компанія хоче збільшити інвестиціїції до 390 млн грн

Один з найбільших світових виробників продуктів харчування компанія Nestlе планує інвестувати в Україну у 2018 році близько 390 млн грн, інформує НВ-Бізнес.

Про це повідомив директор Nestlе в Україні та Молдові Ансгар Борнеманн, передає Інтерфакс-Україна.

"У 2017 році Nestlе в Україні інвестувала понад 128 млн грн. Причому інвестиції були спрямовані в певних частинах на кожну з трьох фабрик. У 2018 році в наших планах — збільшити інвестиції втричі — до 390 млн грн", — сказав він.

Також зазначається, що загальний обсяг продажів в 2017 році досяг 7 млрд грн.

"Найбільш вагомий внесок в цю цифру зробили бізнес кулінарії (Торчин та Мівіна), кондитерських виробів (Світоч, Lion, KitKat) і напоїв (Nescafe). Бізнес дитячого харчування, кормів для тварин, NestleProfessional, готових сніданків також продемонстрували значне зростання", — зазначив він, додавши, що в 2018 році компанія очікує зростання продажів.

Крім того, він сказав, що експорт компанії в 2017 році зріс на 10%.

 

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