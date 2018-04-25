Україна розпочала експортувати спирт до Туреччини

Державне підприємство "Укрспирт" уперше з 2006 року поставить 32 тис. дал спирту до Туреччини, повідомляється на сайті ДП, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, спирт буде вироблено на Ковалівському підрозділі держпідприємства (Тернопільська обл.).

Контракт реалізовано в рамках плану розвитку "Укрспирт" в області відповідно до меморандуму між Тернопільською облдержадміністрацією і ДП від 2 лютого 2018 року.

"До нас приїхали десять машин-танкерів, які беруть на експорт 32 тис. дал спирту. Машини поїдуть до Одеси, звідки поромом відправляться до Туреччини. Надалі ми дуже сподіваємося на тісну співпрацю з турецькими партнерами", — наведено в повідомленні слова керівника Ковалівського підрозділу "Укрспирту" Андрія Чорби.

Як зазначено, цей підрозділ на добу виробляє 2 тис. декалітрів спирту, відправляючи на експорт майже 90%. Основними партнерами є Угорщина, Польща та Грузія.

Водночас в. о. директора "Укрспирту" Юрій Лучечко повідомив про запуск у 2017 році лінії з виробництва горілки.

"У 2017 році ДП "Укрспирт" запустило лінію з виробництва горілки, яка також постачається на експорт. Зараз ми отримали замовлення на постачання ще двох машин до Німеччини", — сказав він.

"Укрспирт" перебуває в управлінні Міністерства аграрної політики та продовольства. Загальна виробнича потужність ДП — понад 30 млн дал на рік. Його роботу забезпечує 41 виробничий майданчик.