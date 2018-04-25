Мінфін залучив до бюджету 3,7 мільярда

На аукціоні з розміщення ОВДП до державного бюджету залучено 3 724 907 643,22 гривень

Міністерство фінансів України 24 квітня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) залучило до державного бюджету 83,623 млн євро і 1,051 млрд гривень, пише Укрінформ.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

«За результатами проведення планових розміщень облігацій внутрішньої державної позики 24 квітня 2018 року, до державного бюджету залучено 3 724 907 643,22 гривень (за курсом НБУ)», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням було задоволено 21 заявку на покупку ОВДП із 30 поданих.

Зокрема, Мінфін залучив до бюджету валютні кошти у результаті дорозміщення облігацій у євро із терміном погашення 27 листопада 2019 року – 83,623 млн євро (середньозважений рівень дохідності — 4,00%).

За допомогою первинного розміщення ОВДП в гривнях до бюджету вдалося залучити 646,371 млн грн із терміном погашення 19 квітня 2023 року (середньозважений рівень дохідності — 15,97%).

За допомогою дорозміщення ОВДП до держбюджету було залучено кошти в гривнях: із терміном погашення 3 листопада 2018 року — 333,262 млн грн (середньозважений рівень дохідності — 17,20%); із терміном погашення 6 березня 2019 року – 71,650 млн грн (середньозважений рівень дохідності — 16,99%).

Як повідомляв Укрінформ, на попередньому аукціоні 17 квітня Мінфін отримав від продажу ОВДП 945 784 053,90 гривні.