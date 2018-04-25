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Точка зору бізнесу

Среда, 25 апреля 2018 11:19

Для України підготують контракт "Реформи заради інвестицій"

Для України підготують контракт &quot;Реформи заради інвестицій&quot;

Євросоюз розробить нову програму, яка надасть інвестицій на 50 млн євро, в разі проведення успішних реформ

Європейський союз розробляє для України нову програму залучення інвестицій під назвою Контракт “Реформи заради інвестицій” (Reforms for Investments), інформують Фінанси.

Про це йдеться в статті єврокомісара з питань політики сусідства і переговорів про розширення ЄС Йоханнеса Хана на сайті “Європейської правди”.

В рамках нового зовнішнього інвестиційного плану ЄС цього року для України може бути зарезервовано 1,6 млрд грн (50 млн євро), в тому числі для компенсації кредитування банківськими установами, і нарешті — для інвестування в реальний сектор економіки.

“У масштабах України ця сума не здається занадто великою. Однак, за умови розумного використання, це дозволить залучити до 16 млрд гривень (500 млн євро) приватних інвестицій”, — зазначає Хан.

Виділення перших 50 млн євро на цей рік відбудеться лише в разі, якщо до літніх парламентських канікул Україна зробить такі кроки: незалежне регулювання в енергетиці і повноцінна робота членів НКРЕКП, затвердження бізнес-омбудсмена і скасування е-декларування для антикорупційних активістів.

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