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Среда, 25 апреля 2018 10:50

Україна збільшила експорт чорних металів

Україна збільшила експорт чорних металів

У першому кварталі 2018 року надходження від продажу металопродукції зросли майже на 22,6%

Обсяг експорту чорних металів з України у І кварталі 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017-го збільшився на 6,3%, а надходження від реалізації металопродукції збільшились на майже 22,6%, передає УНН з посиланням на “Держзовнішінформ”.

“Уперше після тривалого періоду негативної динаміки український експорт продукції чорної металургії демонструє істотне збільшення. Так, за підсумками І кварталу 2018 року обсяг експорту чорних металів становив понад 5 млн тонн на суму близько 2,56 млрд доларів. Порівняно з аналогічним періодом 2017 року експортні поставки металопродукції у натуральному вираженні збільшилися на 6,3%, а валютні надходження від її реалізації — зросли майже на 22,6%”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це сталося в основному завдяки істотному збільшенню постачань на зовнішні ринки сировинних матеріалів, експорт яких у І кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився на 56%.

Імпорт чорних металів у І кварталі порівняно з аналогічним періодом 2017-го збільшився на 22%.

“У поточному році продовжується тенденція зростання імпортних постачань продукції з чорних металів на український ринок. Із початку року до України ввезено близько 300 тис. тонн металопродукції на загальну суму майже 273 млн доларів, що порівняно зі зростанням в аналогічному періоді 2017 року в натуральному вираженні становило 22%, у вартісному — на 36,4%”, — зауважили у “Держзовнішінформі”.

Найбільше у січні-березні цього року ввезено готового сталевого прокату — 264,3 тис. тонн, що на 20,3% перевищує показник за аналогічний період 2017-го.

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