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Среда, 25 апреля 2018 10:19

Україна експортувала більше 34 млн тонн зернових

Україна експортувала більше 34 млн тонн зернових

Від початку 2017/2018 МР було експортовано 15,1 млн тонн пшениці, ячменю — більше ніж 4 млн тонн, кукурудзи — понад 14 млн тонн

Україна від початку 2017/2018 маркетингового року (МР, липень-червень) експортувала понад 34 млн тонн зернових культур, повідомляє департамент фітосанітарної безпеки, контролю у сфері насінництва Держпродспоживслужби, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, зокрема, експортовано 15,1 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої — майже 8,7 млн тонн, фуражної — понад 6,4 млн тонн), ячменю — більше ніж 4 млн тонн, кукурудзи — понад 14 млн тонн.

За аналогічний період минулого МР було експортовано майже 36,9 млн тонн зернових, зокрема 15,6 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої — 10 млн тонн, фуражної — більше ніж 5,5 млн тонн), ячменю — 5,1 млн тонн, кукурудзи — 15,7 млн тонн.

Крім того, у рамках поточного МР експортовано понад 4,6 млн тонн олійних культур, зокрема рапсу — 2,1 млн тонн, сої — більше ніж 2,5 млн тонн.

Станом на аналогічну дату минулого року експорт олійних становив майже 3,9 млн тонн (зокрема рапсу — понад 1 млн тонн, сої — майже 2,7 млн тонн).

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