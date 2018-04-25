Ціни на нафту зменшуються

Через дані про несподіване зростання запасів у США, ціни на еталонні марки нафту зупинили свій ріст

Ціни на нафту трохи знижуються в середу вранці, тоді як ринок оцінює дані Американського інституту нафти (API) про несподіване зростання запасів нафти в США за тиждень, пише УНІАН з посиланням на Прайм.

"Станом на 8:39 вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,08%, до 73,8 долара за барель, ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на 0,13% — до 67,61 долара за барель", — йдеться в повідомленні.

За даними API, за тиждень до 20 квітня запаси нафти в США виросли на 1,1 мільйона барелів. При цьому аналітики очікували зниження запасів. Між тим запаси бензину знизилися на 2,7 мільйона барелів, дистилятів — на 1,9 мільйона барелів. Офіційні даними по запасах від міністерства енергетики США будуть опубліковані пізніше в середу.

Незважаючи на зниження вартості нафти в середу, яке, як повідомляють трейдери, стало результатом фіксації зростання напередодні, аналітики вважають, що період надлишкової пропозиції на ринку, який почався в 2014 році, тепер закінчився. Цьому сприяють періодичні збої в постачаннях, а також високий попит.