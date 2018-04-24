Експорт плодів і ягід зріс майже на 70%

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, експорт плодів і ягід, в грошовому еквіваленті, зріс до 57 мільйонів доларів

Українські аграрії у січні-березні 2018 року збільшили експорт плодів і ягід на 68% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 57 мільйонів доларів, передають Фінанси.

Про це повідомила прес-служба асоціації “Укрсадпром”.

“Головними продуктами в товарній структурі вітчизняних поставок за кордон у поточному році стали волоські горіхи (42 мільйони доларів), заморожені ягоди (10 мільйонів доларів), а також яблука і груші (5 мільйонів доларів)”, — відзначили в прес-службі.

Повідомляється, що з перерахованих груп продукції зменшення кількісних і вартісних обсягів експорту зафіксовано тільки із заморожених ягід.

Обсяг вивезених з України волоських горіхів у першому кварталі цього року зріс з 7 до 13 тисяч тонн, а яблук і груш — з 6 до 14 тисяч тонн.

За інформацією прес-служби, найбільшим попитом вітчизняна продукція садівництва як і раніше користується в країнах Європейського Союзу, забезпечуючи близько 60% доходів українських експортерів. Основні закупівлі плодів і ягід з України в січні-березні цього року здійснили Франція (на суму 6,9 мільйона доларів), Туреччина (6,5 мільйона доларів), Польща (4 мільйони доларів), Білорусь (3,7 мільйона доларів), Греція (3,5 мільйона доларів), Німеччина (2,8 мільйона доларів) і Нідерланди (2,7 мільйона доларів).

“Водночас, імпорт плодово-ягідної продукції в Україну в січні-березні 2018 склав 143 мільйони доларів, однак він переважно формується за рахунок екзотичних фруктів (цитрусових, бананів та ін). Якщо враховувати тільки традиційні для України плоди і ягоди, то загальне позитивне сальдо зовнішньої торгівлі для нас дорівноє 40 мільйонів доларів. Відзначимо наше позитивне сальдо в торгівлі сім’ячковими плодами в останні роки було негативним», — повідомила прес-служба.