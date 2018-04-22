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Точка зору бізнесу

Неділя, 22 квітня 2018 19:37

Імпорт до України зріс на 5,6%

Імпорт до України зріс на 5,6%

В загальному імпорт товарів легкої промисловості у лютому становив 169,9 млн доларів

Імпорт товарів легкої промисловості зріс на 5,6%. Найбільше зростання показали імпортовані предмети інтер’єру, пишуть Фінанси.

Про це повідомив начальник дослідження ринків промислових товарів і товарів народного споживання «Держзовнішінформу» Андрій Іващенко.

Обсяг імпорту товарів легкої промисловості зріс у лютому порівняно з січнем 2018 року на 5,6% і становив 169,9 млн доларів. У січні цей показник був зафіксований на рівні 161 млн доларів.

В розрізі товарних груп при порівнянні показників у січні і лютому 2018 року можна відзначити зростання таких показників, як імпорт речей для інтер’єру — 43,9%, у вартісному вираженні це склало 5 млн доларів у січні і 7,3 млн доларів у лютому. Незначне зростання показав імпорт продукції легкої промисловості (тканини, полотна, одяг, взуття, нитки, пряжа, хутро і шкіра).

У порівнянні з показниками лютого 2017 року обсяг імпорту збільшився на 9,5%. У лютому минулого року в Україну було ввезено товарів легкої промисловості на суму 155,2 млн доларів.

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