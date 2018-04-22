"Нафтогаз" збільшив тариф для промспоживачів на понад 5%

Травневі ціни на газ для промисловості зросли у порівнянні з цінами на квітень на 5,2-5,5%

“Нафтоназ України” підвищив травневі ціни на газ для промислових споживачів на 5,2-5,5%, передає УНН з посиланням на повідомленні компанії.

“Нафтогаз України” опублікував цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 травня 2018 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з “Нафтогазом”. У порівнянні з цінами на квітень 2018 року, у травні ціни збільшено на 5,2-5,5%“, — йдеться у повідомленні.