Норвезька компанія зацікавилась будівництвом СЕС в Україні

Норвезька Scatec Solar включила до портфеля проектів будівництво сонячних електростанцій (СЕС) загальною потужністю 150 МВт в Україні, повідомила прес-служба компанії, пише Інтерфакс-Україна.
Інших деталей будівництва станцій компанія наразі не повідомляє.
Як повідомлялося з посиланням на Черкаську ОДА, Scatec Solar має намір побудувати СЕС встановленою потужністю 25 МВт у Кам'янці.
Scatec Solar вже побудувала і експлуатує СЕС потужністю 322 МВт у різних країнах, ще 434 МВт фотоелектричних станцій перебувають на етапі будівництва.
Scatec Solar працює у Чехії, ПАР, Руанді, Гондурасі, Йорданії.