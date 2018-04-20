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Пятница, 20 апреля 2018 16:31

Норвезька компанія зацікавилась будівництвом СЕС в Україні

Норвезька компанія зацікавилась будівництвом СЕС в Україні

Scatec Solar внесла до своїх планів будівництво в Україні СЕС загальною потужністю 150 МВт

Норвезька Scatec Solar включила до портфеля проектів будівництво сонячних електростанцій (СЕС) загальною потужністю 150 МВт в Україні, повідомила прес-служба компанії, пише Інтерфакс-Україна.

Інших деталей будівництва станцій компанія наразі не повідомляє.

Як повідомлялося з посиланням на Черкаську ОДА, Scatec Solar має намір побудувати СЕС встановленою потужністю 25 МВт у Кам'янці.

Scatec Solar вже побудувала і експлуатує СЕС потужністю 322 МВт у різних країнах, ще 434 МВт фотоелектричних станцій перебувають на етапі будівництва.

Scatec Solar працює у Чехії, ПАР, Руанді, Гондурасі, Йорданії.

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