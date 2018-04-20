Україна виплатила $1,4 мільярда зовнішніх боргів

Гройсман також підкреслив важливість виплати боргу, та необхідність спрямовувати кошти на покращення рівня життя громадян

Україна в березні виплатила 1,4 мільярда доларів бюджетних коштів за зовнішніми боргами, інформує УНІАН.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ході Години уряду у Верховній Раді.

"Що стосується єдиного казначейського рахунку — ми прожили перший квартал, і в березні місяці, до вашої уваги, український уряд заплатила за зовнішніми боргами, увагу, 1 мільярд 400 мільйонів доларів. Звичайно, нам потрібна зовнішня підтримка", — сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, Україна має розрахуватися з боргами і акумулювати кошти для покращення життя громадян.

"Я хочу, щоб ми віддали всі борги, стали незалежною державою, щоб ми перестали віддавати те, що брали до нас, а щоб почали акумулювати те, що будемо віддавати українським громадянам", — підкреслив Гройсман.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що головною економічного проблемою України є тиск зовнішнього боргу в розмірі понад 65 мільярдів доларів, з яких 46 мільярдів доларів було залучено у 2007-2014 роках.