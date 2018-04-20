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Пятница, 20 апреля 2018 15:31

Україна виплатила $1,4 мільярда зовнішніх боргів

Україна виплатила $1,4 мільярда зовнішніх боргів

Гройсман також підкреслив важливість виплати боргу, та необхідність спрямовувати кошти на покращення рівня життя громадян

Україна в березні виплатила 1,4 мільярда доларів бюджетних коштів за зовнішніми боргами, інформує УНІАН.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ході Години уряду у Верховній Раді. 

"Що стосується єдиного казначейського рахунку — ми прожили перший квартал, і в березні місяці, до вашої уваги, український уряд заплатила за зовнішніми боргами, увагу, 1 мільярд 400 мільйонів доларів. Звичайно, нам потрібна зовнішня підтримка", — сказав прем'єр. 

За словами Гройсмана, Україна має розрахуватися з боргами і акумулювати кошти для покращення життя громадян. 

"Я хочу, щоб ми віддали всі борги, стали незалежною державою, щоб ми перестали віддавати те, що брали до нас, а щоб почали акумулювати те, що будемо віддавати українським громадянам", — підкреслив Гройсман. 

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що головною економічного проблемою України є тиск зовнішнього боргу в розмірі понад 65 мільярдів доларів, з яких 46 мільярдів доларів було залучено у 2007-2014 роках. 

 

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