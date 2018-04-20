НБУ зафіксував порушення нормативів в третині працюючих банків

Згідно з наведеними даними, всі нормативи Нацбанку в повній мірі виконують 51 із 82 банків

В Україні 31 з 82 працюючих банків станом на 1 квітня 2018 року порушують нормативи Національного банку України, повідомляють Фінанси.

Про це свідчать дані НБУ про виконання банками економічних нормативів і лімітів відкритої валютної позиції.

За інформацією НБУ, 3 банки порушують норматив достатності капіталу, 3 банки — норматив короткострокової ліквідності, 15 банків — норматив максимального ризику на одного контрагента, 1 банк — норматив великих кредитних ризиків, 19 банків — норматив кредитування пов’язаних осіб, 10 банків — нормативи валютної позиції. Деякі банки порушують одразу по кілька нормативів. У тому числі банк «Форвард» порушує 6 нормативів, «ВТБ Банк» — 4 нормативи, «Кредит Дніпро» — 3 нормативи.

Як повідомлялось, Національний банк в березні вперше оприлюднив дані про виконання банками нормативу адекватності (достатність) капіталу, згідно з яким станом на початок місяця у 4 з 84 банків значення цього нормативу було нижчим за встановлений мінімум у 10%.