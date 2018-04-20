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Точка зору бізнесу

Пятница, 20 апреля 2018 12:37

ПУМБ збільшив прибуток у 2 рази

ПУМБ збільшив прибуток у 2 рази

За 2017 чистий прибуток банку збільшився до 786 млн гривень

У 2017 році Перший український міжнародний банк (ПУМБ) збільшив прибуток більш ніж у 2 рази до 785,8 млн гривень (прибуток за 2016 рік становив 367 млн гривень). Про це сказано в повідомленні банку, передають Українські Новини.

Операційний дохід банку після резервів становив 3,9 млрд гривень, що на 69% більше 2016 року.

ПУМБ протягом 2017 року сформував резерви в розмірі 1,2 млрд гривень.

Цей показник незначно скоротився порівняно з попереднім роком.

Чистий операційний прибуток до резерву становив 2,1 млрд гривень, перевищивши торішній показник к 1,8 млрд гривень на 17%.

Чистий процентний дохід банку за підсумками звітного періоду становив 3 млрд гривень, а чистий комісійний дохід становив 1,3 млрд гривень.

У 2017 році активи ПУМБу становили 46,5 млрд гривень.

Портфель кредитів корпоративному бізнесу становив 19,8 млрд гривень, а кредити приватним особам — 5,7 млрд гривень.

Зобов'язання банку за результатами 2017 року становили 41,7 млрд гривень, що перевищує на 1 млрд гривень результат попереднього року.

Власний капітал банку збільшився більш ніж на 20%, досягши 4,9 млрд гривень.

Рівень капіталізації банку на кінець 2017 року становив 11,8% при нормативі НБУ 10%.

Як повідомляли Українські Новини, 92,24% ПУМБу володіє компанія "СКМ Фінанс".

"СКМ Фінанс" є дочірньою компанією System Capital Management і спеціалізується на управлінні фінансовими інститутами.

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