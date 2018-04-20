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Точка зору бізнесу

Пятница, 20 апреля 2018 11:53

НБУ: За перший квартал 2018 року зростання економіки склало 2,3%

НБУ: За перший квартал 2018 року зростання економіки склало 2,3%

Приватне споживання підтримувало подальше підвищення заробітних плат і соціальних стандартів, зокрема підвищення пенсій наприкінці минулого року і мінімальної заробітної плати з початку 2018 року

У першому кварталі 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України склало 2,3%, інформує НВ-Бізнес.

Таку оцінку зробив Національний банк України (НБУ) у своєму в інфляційному звіті.

Відзначається, що це сталося в першу чергу внаслідок подальшого зростання доходів населення, а також збереження сприятливої ​​зовнішньої кон'юнктури.

Крім того, додатковим фактором регулятор називає зниження бази порівняння минулого року під впливом торговельної блокади неконтрольованих територій (НКТ) минулого року, прояв якого повною мірою очікується з II кварталу.

Водночас Нацбанк вказує, що погіршення погодних умов наприкінці лютого та в березні стримували пожвавлення економічної активності, зокрема в транспорті та будівництві.

На думку НБУ, внутрішній попит залишився основним фактором економічного зростання. Приватне споживання підтримувало подальше підвищення заробітних плат і соціальних стандартів, зокрема підвищення пенсій наприкінці минулого року і мінімальної заробітної плати з початку 2018 року, а також поліпшення споживчих очікувань домогосподарств.

"Про подальше зростання інвестицій свідчило, зокрема, прискорення зростання обсягів виробництва продукції машинобудування, зокрема автомобільної та залізничної", — вважають в НБУ.

Регулятор додає, що в січні-лютому 2018 року експорт продовжував зростати, в основному завдяки нарощуванню поставок окремих продовольчих товарів, деревини та виробів з неї, а також чорних металів, проте одночасно високими темпами збільшувався споживчий імпорт, внаслідок чого зберігся негативний внесок чистого експорту в зміні ВВП.

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