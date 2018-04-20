"Укрзалізниця" планує отримати прибуток на рівні 200 мільйонів гривень

Компанія збільшує прибуток, і прогнозує отримати за перший квартал цього року чистий прибуток в двічі більший, ніж за 2017 рік

Державна компанія "Укрзалізниця" розраховує за підсумками першого кварталу 2018 року отримати 200 мільйонів гривень чистого прибутку, передає УНІАН.

Про це повідомив виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов в ході Українського інфраструктурного форуму в Києві.

"За підсумками минулого року ми досягли прибутковості в 100 мільйонів гривень. Можу з упевненістю сказати, що результати першого кварталу свідчать про те, що ми досягнемо 200 мільйонів гривень. Це означає, що за один квартал ми зможемо заробити більш ніж в 2 рази більше, ніж за весь минулий рік", — сказав він.