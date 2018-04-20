100 Бізнес амбасадорів україни Бізнес 100 Історії що надихають

Точка зору бізнесу

Пятница, 20 апреля 2018 11:26

"Укрзалізниця" планує отримати прибуток на рівні 200 мільйонів гривень

&quot;Укрзалізниця&quot; планує отримати прибуток на рівні 200 мільйонів гривень

Компанія збільшує прибуток, і прогнозує отримати за перший квартал цього року чистий прибуток в двічі більший, ніж за 2017 рік

Державна компанія "Укрзалізниця" розраховує за підсумками першого кварталу 2018 року отримати 200 мільйонів гривень чистого прибутку, передає УНІАН

Про це повідомив виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов в ході Українського інфраструктурного форуму в Києві. 

"За підсумками минулого року ми досягли прибутковості в 100 мільйонів гривень. Можу з упевненістю сказати, що результати першого кварталу свідчать про те, що ми досягнемо 200 мільйонів гривень. Це означає, що за один квартал ми зможемо заробити більш ніж в 2 рази більше, ніж за весь минулий рік", — сказав він. 

 

Прочитано 25 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Ціни на нафту:Brent торгується біля $73,6 за барель НБУ: За перший квартал 2018 року зростання економіки склало 2,3% »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
invino
ШАРЖІ 
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Апрель 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.