Ціни на нафту:Brent торгується біля $73,6 за барель

В очікуванні підсумків зустрічі ОПЕК+ ціни на еталонні марки нафти слабо коливаються

Ціни на нафту в п’ятницю слабо знижуються в очікуванні підсумків засідання моніторингового комітету ОПЕК і ряду країн не-ОПЕКщодо скорочення нафтовидобутку, яке проходить у Саудівській Аравії, передають Фінанси.

Разом з тим нафтовий ринок завершує в плюсі ​​другий тиждень поспіль, в ході сесії в четвер ціни знову піднімалися до максимальних позначок з 2014 року.

Ціна червневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICEFutures на 8:15 20 квітня зменшилася на $0,15 (0,20%) — до $73,63 за барель.

Нафта WTI з постачанням в травні на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці в п’ятницю опустилася на $0,24 (0,35%) — до $68,05 за барель.

У четвер червнева Brent подорожчала на $0,30 (0,41%), до $73,78 за барель, а травнева WTIподешевшала на $0,18 (0,26%), до $68,29 за барель.

За словами економіста ПЕК з ЦЕКП Economics Джеймса Вільямса, зниження цін пов’язане в основному з бажанням інвесторів зафіксувати прибуток в умовах невизначеності підсумків міністерської зустрічі ОПЕК+.

За даними інформованих джерел агентства Bloomberg, члени моніторингового комітету вважають, що надлишок пропозиції нафти на світовому ринку практично ліквідовано. При цьому рівень виконання домовленостей про обмеження видобутку в минулому місяці, напевно, досяг рекорду.

Тепер ринок чекає від ОПЕК і її союзників сигналів про те, що буде з угодою надалі.

Члени моніторингового комітету, ймовірно, “будуть навіть обговорювати, як би їм хотілося добитися підвищення цін на нафту до $100”, вважає аналітик Tyche Capital Advisors Джон Макалузо.