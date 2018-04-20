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Пятница, 20 апреля 2018 10:24

ФГВФО продав активи АТ «Дельта Банк»

ФГВФО продав активи АТ «Дельта Банк»

У березні за допомоги системи .Продажі відбулися  аукціони з продажу активів банків на загальну суму майже 950 млн грн

12 квітня 2018 року підписано договір купівлі-продажу лоту, який на сьогодні є найдорожчим із проданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, інформує Мінфін.

Активи АТ «Дельта Банк» було реалізовано за ціною понад 331 млн грн. Аукціон відбувся у системі ProZorro.Продажі, повідомляє прес-служба Фонду.

Згідно із повідомленням, на продаж виставлялися права вимоги за кредитами одного з найбільших індустріальних холдингів України. Участь у торгах взяли троє потенційних покупців.

Загалом у березні у системі ProZorro.Продажі відбулися успішні аукціони з продажу активів банків, що ліквідуються, на загальну суму майже 950 млн грн.

Із них на найбільшу суму — понад 449 млн грн — відбулися торги з продажу активів АТ «Дельта банк», на понад 172 млн грн — з продажу активів АТ «Банк «Фінанси та Кредит», на майже 70 млн грн — з реалізації активів ПАТ «БАНК ФОРУМ».

При цьому повністю на сьогодні завершено угоди з продажу банківських активів (покупцем перераховано кошти, підписано відповідні договори) на загальну суму майже 620 млн грн.

Із них у розрізі груп активів найбільші суми отримано від продажу прав вимоги за кредитами (587 млн грн) та нерухомого майна (54 млн грн).

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