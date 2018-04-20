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Точка зору бізнесу

Пятница, 20 апреля 2018 09:49

За січень-лютий Україна імпортувала газу на $313 млн

За січень-лютий Україна імпортувала газу на $313 млн

За даними Держстату, обсяг імпорту газу за два місяці сягнув 1,1 млрд куб. м

Україна в січні-лютому 2018 року імпортувала 1 млрд 144,503 млн куб. м природного газу на загальну суму $313,366 млн, зокрема в лютому — 348,851 млн куб. м на $91,086 млн, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат), пише Інтерфакс-Україна.

Таким чином, середня ціна імпортованого країною газу в лютому-2018 становила $261,1 за 1 тис. куб. м проти $279,4 — у січні.

Від контрагентів зі Швейцарії в січні-лютому поточного року отримано 402,562 млн куб. м газу на $107,517 млн, Німеччини — 344,509 млн куб. м на $96,887 млн, Польщі — 152,635 млн куб. м на $42,685 млн, Словаччини — 98,497 млн куб. м на $25,997 млн, Великобританії — 67,368 млн куб. м на $18,831 млн, Угорщини — 50,036 млн куб. м на $ 3,596 млн, Люксембургу — 28,896 млн куб. м на $7,854 млн.

Імпорт газу з контрагентами з РФ січні-лютому-2018 не провадиться.

Як повідомлялося з посиланням на Держстат, Україна в 2017 році імпортувала 13 млрд 942,422 млн куб. м природного газу на загальну суму $3 млрд 227,933 млн. Увесь газ імпортувався з Європи.

Середня ціна імпортованого країною газу в січні-2017 становила $244,6 за 1 тис. куб. м, у лютому — $252,5, у березні — $234,7, у квітні — $209,6, у травні — $212,6, у червні — $216,6, у липні — $208,2, у серпні — $210,4 , у вересні — $222,1, у жовтні — $235,2, у листопаді — $242,4, у грудні — $276,9.

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