Суд зобов’язав державу надати доступ YouControl до відкритих даних Єдиного державного реєстру

Суд повністю задовольнив позов компанії YouControl про укладення договору щодо надання сервісної послуги з використання технології віддаленого та автоматичного доступу до даних Єдиного державного реєстру (ЄДР). Таке право гарантовано законом кожному та може реаліззується шляхом укладання публічного договору з державним підприємством.

“На мій погляд, ДП “НАІС” відмовляло нам не просто так, – вважає Сергій Мільман, директор компанії YouControl. – Можливо, вони очікували, що ми будемо вирішувати це питання у неформальний спосіб – з чиновниками чи правоохоронцями. Але це не наш метод. Тому ми звернулись у Господарський суд, який сьогодні виніс безпрецедентне рішення, яке доводить, що кожна компанія, яка сьогодні використовуватиме в комерційних цілях відкриті дані, що належать кожному українцю, має право це робити без жодної дискримінації та упередженості з боку правоохоронних структур чи чиновників”.

YouControl двічі звертались до ДП “НАІС” з проханням укласти договір і отримали відмову. Можливість вільного доступу до відкритих даних НАІС є суттю обвинувачень Служби безпеки України, які висуваються компанії YouControl, а тому це рішення є принциповим для бізнесу, який надає користувачам доступ до відкритих даних.

Як ми повідомляли раніше, з березня 2017 року правоохоронці провели ряд обшуків, вилучень майна та коштів у компанії в рамках кримінального провадження про несанкціонований доступ в роботу автоматизованих систем.

У лютому 2018 року кримінальне провадження проти директора YouControl С. Мільмана було закрите, але правоохоронці проводовжують шукати склад злочину у діях самого підприємства.

Журнал «Бізнес» публічно заявив про підтримку компанії YouControl та продовжуватиме висвітлювати перебіг подій.

ДП “НАІС” (Національні інформаційні системи) засноване Міністерством юстиції України. Працює з травня 2015 року. НАІС має гарантувати технічне забезпечення створення та супроводження програмного забезпечення ведення автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрів, що створюються відповідно до наказів Мін’юсту, надання доступу до них фізичним та юридичним особам, а також забезпечення збереження та захисту даних.

YouControl — аналітична система, що з 50 джерел формує досьє на кожну компанію України на основі відкритих даних, відстежує зміни в держреєстрах та візуалізує зв’язки між афілійованими особами. Унікальна технологія YouControl дозволяє за хвилину отримати актуальну (на час запиту) інформацію про компанію або ФОП. Функція моніторингу щоденно повідомляє про зміни відповідно до даних з офіційних джерел. Система дозволяє бізнесу перевіряти своїх партнерів. А в межах соціальної місії компанія YouControl надає доступ для журналістів та громадських активістів безкоштовно для проведення розслідувань, аналізу держзакупівель, моніторингу декларацій.