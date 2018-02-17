У 2017 році дефіцит зовнішньоторговельного балансу досяг 2,6 млрд доларів

Експорт в ЄС зростав швидше, ніж імпорт — відповідно 26,7% (до $20,05 млрд) і 19,1% (до $23,3 млрд)

Від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2017 році склало $2,63 млрд, тоді як за 2016 рік зовнішньоторговельний баланс країни був зведений з профіцитом $0,54 млрд, інформують Фінанси.ua.

Згідно з даними Державної служби статистики, в четвертому кварталі минулого року дефіцит становив близько $1,42 млрд, що майже в 22 рази більше показника четвертого кварталу 2016 року.

У 2017 році експорт товарів і послуг зріс на 16% — до $52,33 млрд, тоді як імпорт на 23,3% — до $54,96 млрд.

Експорт в країни СНД збільшився на 9,2% — до $10,65 млрд, тоді як імпорт із них підскочив на 31,2% — до $12,12 млрд.

Водночас в торгівлі з ЄС експорт зростав швидше, ніж імпорт — відповідно 26,7% (до $20,05 млрд) і 19,1% (до $23,3 млрд), хоча сальдо поки що є від’ємним.

У зовнішній торгівлі товарами дефіцит в минулому році зріс в 2,2 рази — до $6,33 млрд, тоді як у зовнішній торгівлі послугами профіцит збільшився на 12% — до $5,090 млрд.