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Суббота, 17 марта 2018 09:24

Артемсолі назначили нового виконувача обов'язків директора

Артемсолі назначили нового виконувача обов&#039;язків директора

Юрія Товстокоренка було призначено в.о. директора держпідприємства "Артемсіль"

Кабінет міністрів призначив Юрія Товстокоренка тимчасовим виконувачем обов’язків директора державного підприємства “Артемсіль”, передає Укрінформ

Відповідне розпорядження від 14 лютого 2018 р. № 91-р оприлюднено на Урядовому порталі.

"Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства щодо тимчасового покладення виконання обов’язків директора державного підприємства “Артемсіль” на заступника директора рудника № 1, 3 з виробництва зазначеного підприємства Товстокоренка Юрія Васильовича", — йдеться у документі.

Товстокоренко замінив на вказаній посаді Вікторію Луценко, яка також перебувала у статусі тимчасово виконуючої обов’язки директора підприємства.

Фактично обов’язки керівника солевидобувного держпідприємства Вікторія Луценко виконувала з березня 2017 року, але юридично це призначення відбулося у квітні цього ж року.

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