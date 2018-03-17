Артемсолі назначили нового виконувача обов'язків директора

Кабінет міністрів призначив Юрія Товстокоренка тимчасовим виконувачем обов’язків директора державного підприємства “Артемсіль”, передає Укрінформ.

Відповідне розпорядження від 14 лютого 2018 р. № 91-р оприлюднено на Урядовому порталі.

"Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства щодо тимчасового покладення виконання обов’язків директора державного підприємства “Артемсіль” на заступника директора рудника № 1, 3 з виробництва зазначеного підприємства Товстокоренка Юрія Васильовича", — йдеться у документі.

Товстокоренко замінив на вказаній посаді Вікторію Луценко, яка також перебувала у статусі тимчасово виконуючої обов’язки директора підприємства.

Фактично обов’язки керівника солевидобувного держпідприємства Вікторія Луценко виконувала з березня 2017 року, але юридично це призначення відбулося у квітні цього ж року.